درة: واحد من المعجبين اتقبض عليه واتحبس عشان عايز يتجوزني

كشفت الفنانة درة، بطلة حدوتة «غالية»، من مسلسل «زي القمر»، عن أنها عندما كانت في تونس ألقي القبض على أحد معجبيها، معقبة: «اتقبض عليه واتحبس بتهمة إنه عايز يتجوزني».

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، ردًا على سؤال من مقدمة البرنامج قالت فيه: «هل فيه فترة من الفترات رفضتوا الارتباط بحد بطريقة شديدة؟»، فأجابت «درة» أن الأمر حدث معها بالفعل عندما كانت في تونس، حيث كان أحد المعجبين يذهب في كل مكان تكون فيه، وفي النهاية اتفق والدها مع الأمن ونصبوا له كمينًا وتم القبض عليه، وتعرض للحبس.

إجابة منتجة ومخرجة المسلسل

وردًا على هذا السؤال، أكدت كلٌ من المنتجة مها سليم، والمخرجة شيرين عادل، أنهما في فترة من فترات حياتهما رفضتا بعض الرجال بطريقة شديدة.

المنتجة مها سليم، منتجة مسلسل «زي القمر» قالت إنها ترغب في صناعة عمل آخر يعرض وجهة نظر الرجال في مسألة الزواج عن بعد.

تفاصيل حدوتة «غالية»

يذكر أن حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» تتناول قضية الزواج عن بُعد، من خلال قصة رجل يعيش في الخارج تقدم لخطبة فتاة لمجرد وجود رسائل نصية ومحادثات بالفيديو بينهما، دون أن يكون بينهما أي مشاعر وأحاسيس حقيقية.

وحل صُناع حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc» الفضائية، حيث تحدثوا عن العمل، وقالت الفنانة درة إنه يشبه ما يحدث حاليا على أرض الواقع.