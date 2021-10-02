إلهام شاهين لـ«الوطن»: أتمنى أكون قدوة بالتبرع بأعضائي بعد وفاتي

أعلنت الفنانة إلهام شاهين خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، إنها تبادر بالموافقة بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها.

وقالت إلهام، لـ«الوطن»: «وصيت عائلتي بالتبرع بأعضائي بعد وفاتي، أتمنى أكون قدوة لغيري، هذا شيء محترم وأكيد ربنا هيجزينا عليه».

وأضافت إلهام «أي جزء في جسم إنسان حياته انتهت ممكن ينقذ به شخص آخر يكون عملنا خير كبير جدا، وهذا شيء إنساني، والجثة الميتة ستفنى وسيأكلها التراب والدود، وأتمنى أن أكون قدوة في موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة».

إلهام شاهين تتصدر التريند

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، الخميس الماضي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد عدد من تصريحاتها النارية، في ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة احتفالًا بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14.

وقالت الفنانة: «خجلي الزائد كان سببه تعليمي في مدارس للفتيات فقط بعيدا عن الاختلاط مع الأولاد، كنت بتكسف وأنا صغيرة وحساسة جدا وبعيط من أقل حاجة».

وأضافت «أقمت دعوى قضائية ضد الأزهر الشريف خصوصًا وأن عبدالله بدر الذي نشر لي صورا مزورة بتركيب وجهي على جسد سيدة أخرى ترتدي مايوه بيكيني، كان يعرّف نفسه بأنه من علماء الأزهر».

وتابعت «رسبت في السنة الثالثة للمعهد العالي للفنون المسرحية بعد واقعة طردي من المحاضرة وقالوا عني بتاعة مشاكل».