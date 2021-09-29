إلهام شاهين: أنا صاحبة أول حكم تاريخي بإغلاق قناة فى العالم.. (فيديو)

فتحت الفنانة إلهام شاهين النار، وسردت وقائع تحكى لأول مرة عن أزمتها مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والشيخ عبدالله بدر، وقناة الحافظ، الذين ظلوا مصرين على توجيه الإساءة لها، خلال فترة حكم الإخوان عام 2013.

ترصد «الوطن» 10 تصريحات نارية لإلهام شاهين، خلال ندوتها التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان القومي المسرح.

يذكر أن الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح، تشهد تكريم أكثر من فنان مسرحي، أبرزهم إلهام شاهين، سامي مغاروي، فاروق فلوكس، وأسماء الراحلين عبد الله غيث، اميل جرجس، سمير غانم ودلال عبد العزيز.

- عبدالله بدر ورجاله زوروا صورتي وألصقوها على صورة ممثلة بورنو، وكبروها ووقفوا بها أمام باب المحكمة، وشطارة المحامي الخاص بي، نجح فى الوصول للصورة الحقيقية لفنانة البورنو، واستطاع أمام المحكمة، أن يحول القضية من سب وقذف إلى تزوير، ويصل فيها الحكم إلى 3 سنوات حبس.

أنا صاحبة أول حكم تاريخي بإغلاق قناة فى العالم

- حصلت على أحكام قضائية عديدة ضد عبدالله بدر، لكني قلت للمحامي كفاية حكم التزوير، ومش عاوزة أدخل في عداوات عديدة مع أشخاص آخرين.

- القضايا التي أقمتها ضد عبدالله بدر ورجاله، كانت تزوير وسب وقذف وتشهير، وصممت على ذلك لأنني ليس على رأسي بطحة ولا أخاف من شيء.

- أنا صاحبة أول حكم قضائي في العالم وتاريخي، بإغلاق قناة فضائية بحكم محكمة.

قضية الأزهر الشريف بسبب عبدالله بدر

- خلال أزمتي قاضيت الأزهر الشريف، نظرا لأن عبدالله بدر كان يعرف نفسه بكونه أستاذ علوم تفسير بالأزهر، وتدخل الأزهر ونفى تلك الصفة.

- المحيطين بي قالوا لي هيقتلوكي قلت ما أنا كده كده هموت.

- نظم الإخوان مليونية تحت منزلي، بعنوان «مليونية الخلاص من إلهام شاهين»، وأقيمت حرب تحت منزلي، والأمن طلب مني ترك المنزل خوفا على الجيران، خاصة أن العمارة بالكامل مسيحيين إلا أنا وجارة سورية.

- جيراني ساندوني ورحلوا زوجاتهم، واشتروا أسلحة نارية لحماية المنزل، وأعطوا لشقيقي أمير «كلاشنكوف»، للدفاع عن الشقة، لدرجة أنني استيقظت يومها، وجدت أمير يتدرب على السلاح، وقال لي اللى هيطلع هقتله.

- الأمن حرس المنزل والشقة، ولم ينجح الإخوان في اقتحام العمارة مطلقا.

- حب الاستطلاع جعلني أخرج إلى البلكونة لكي أشاهد مليونيتي، فوجدت الهاتف يرن فى يدي، وضابط يصرخ لي ادخلي جوه ممكن يقتلوكي.