إلهام شاهين «ترند» بسبب تصريحاتها في «القومي للمسرح»: خجولة وقوية

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إطلاقها عددًا من التصريحات النارية، في ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة احتفالًا بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14.

أبرز تصريحات إلهام شاهين التي تصدرت بها محركات البحث

وترصد «الوطن» أبرز التصريحات التي جاءت على لسان الفنانة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

إلهام شاهين: بتكسف بزيادة وخجولة جدا

- واجهت جماعة الإخوان وحصلت على أول حكم قضائي تاريخي بإغلاق قناة فضائية.

- أقمت دعوى قضائية ضد الأزهر الشريف خصوصًا وأن عبدالله بدر الذي نشر لي صور مزورة بتركيب وجهي على جسد سيدة أخرى ترتدي مايوه بيكيني، كان يعرّف نفسه بأنه من علماء الأزهر.

- خجلي الزائد كان سببه تعليمي في مدارس للفتيات فقط بعيدا عن الاختلاط مع الأولاد.

- كنت بتكسف وأنا صغيرة وحساسة جدا وبعيط من أقل حاجة.

إلهام شاهين: عبدالرحيم الزرقاني طردني من محاضرة بسبب «ضحكة»

- الأستاذ عبدالرحيم الزرقاني طردني من المحاضرة، وقالي إنتي قليلة الأدب بسبب ضحكي على أداءه لمشهد تمثيلي لم يعجبني.

- رسبت في السنة الثالثة للمعهد العالي للفنون المسرحية بعد واقعة طردي من المحاضرة وقالوا عني بتاعة مشاكل.

- أدافع عن حقوقي بقوة وأعرف واجباتي جيدا.

- محمد صبحي أستاذي وهناك مشروع فني سيجمعني به قريبا.

- أبحث عن منتج لفيلم «بنات صابرة» الذي يناقش قضايا كثيرة للمرأة من بينها زواج القاصرات.

- قدمت مسرحيات كثيرة مع أساتذة كبار وابتعدت لأن تاريخي لا يسمح بتقديم مجرد اسكتشات.

- عندي غرفة مليئة بالجوائز العربية والدولية.

- انفعلت على أشخاص يقفون خلفها بعد انتهاء الندوة «مش بحب حد يقف ورايا».