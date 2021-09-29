إلهام شاهين تتشاجر مع شخص وقف خلفها: «بتضايق من الوقفة دي»

تشاجرت الفنانة إلهام شاهين، اليوم الأربعاء، مع أحد الأشخاص الذين وقفوا خلفها أثناء توقيعها لكتابها الصادر من المهرجان القومي للمسرح، خلال ندوة تكريمها الخاصة التي أقيمت في المجلس الأعلى للثقافة.

إلهام شاهين تنفعل في حفل الافتتاح على شخص وقف خلفها

تفاجأت الفنانة الهام شاهين بشخص يقف خلفها، وهي توقع على كتبها، فانفعلت قائلة لكل من خلفها: «مبحبش حد يفضل واقف ورايا، بتضايق من الوقفة دي».

جاءت تلك الواقعة، بعد ساعات من انفعالها الشديد على فتاة في حفل افتتاح المهرجان، حينما كانت تسجل مع القنوات الفضائية وطلبت منها الرحيل من خلفها، ثم قالت إن ما يحدث ما هو إلا موقف غير حضاري: «شكلنا وحش، لازم وسائل الإعلام ينبهونا على ما يحدث».

إلهام شاهين تُكرَّم ضمن المهرجان القومي للمسرح

وكرّم المهرجان القومي للمسرح المصري، في حفل افتتاح الدورة الـ14 مساء الاثنين، عددًا من نجوم الفن، منهم: «عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، إلهام شاهين، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة أمال بكير، فضلا عن تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز».

وقدمت حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، الفنانة سهر الصايغ، وشارك الفنان حمزة العيلي بعرض مسرحي.

وتأتي الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح، تحت عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، مع استهداف عرض نماذج متميزة، مما قُدم في قطاعات العرض المسرحي بمصر، بهدف تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر رسائل تنويرية لبناء الإنسان، والتنافس بين المبدعين من فناني المسرح.

يذكر أن إلهام كانت احتدت مؤخرا على شخص أيضا خلال تواجدها فى مهرجان الإسكندرية للسينما، حيث كان دائم الذهاب وراءها من أجل التصوير.