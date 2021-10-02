كل ما تريد معرفته عن سيارة «رينو تويزي» الكهربائية الصغيرة

تقدم شركة رينو في مصر العديد من السيارات والفئات المختلفة لتلبية جميع متطلبات العميل المصري، بداية من السيارات السيدان مرورا بالهاتشباك والـSUV، بجانب أنها قدمت في مصر منذ فترة سيارة صغيرة كهربائية باسم «تويزي».

وطرحت السيارة في السوق المصرية عن طريق وكيلها الرسمي بالطلب المسبق فقط، بسعر 350 ألف جنيه، ولكنها ظهرت من جديد في فعاليات معرض LDX لتجارب السيارات، وأعلنت الشركة عن توافرها في صالات العرض بشكل مستمر.

«رينو» تطرح السيارة الكهربائية «تويزي»

تعتبر رينو تويزي من أصغر السيارات في العالم، حيث تأتي بأبعاد طول 2.3 متر فقط، وعرض 1.19 متر، وارتفاع 1.46 متر ويبلغ وزنها نحو 450 كجم.

وتأتي بمقعدين فقط، مقعد في الأمام والثاني في الخلف وبها حزام أمان ثلاثي النقاط وإيرباج واحد فقط، لأنها مخصصة للسير داخل المدن أو بمعنى أدق «الكومباوند».

وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 17 حصان وتسير لمسافة 85 كم تقريبا في الشحنة الواحدة، وتصل لسرعة قصوى 100 كم\س، ويتم شحنها بالكامل في 3.5 ساعة.

85 كم سرعة «تويزي» في الشحنة الواحدة

وكانت قد أعلنت شركة رينو في معرض LDX أن السيارة تتوفر بفئة واحدة فقط بسعر 350 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن السيارة كانت موجودة في جناج رينو في معرض LDX من اليوم الأول له وحتى اليوم الأخير من 23 وحتى 26 سبتمبر الماضي، وأتاحت للعملاء و زوار المعرض بتجربة السيارة مع باقي سياراتها المختلفة.

وكان من ضمنهم رينو ميجان الجديدة الفيس ليفت بالمحرك الجديد 1.3 لتر تربو الذي يولد قوة 150 حصانا، وعزم 240 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ثنائي الدبرياج من 7 سرعات.