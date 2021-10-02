ارتفاع خام برنت إلى 79.28 دولار عند التسوية

أغلق النفط فوق 78 دولارا للبرميل، أمس الجمعة، مدعوما بتوقعات بأن «أوبك+» ستحافظ على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا

وارتفع خام برنت،97 سنتا بما يعادل 1.2% إلى 79.28 دولار عند التسوية، مسجلا رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي، كما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، 85 سنتا ليبلغ سعر التسوية 75.88 دولار.

وتجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+»، بعد غد الاثنين، فيما قال محلل الأسواق إدوارد مويا، إنه إذا التزمت «أوبك+» بالمتفق عليه سلفا وطبقت فقط الزيادة المخطط لها البالغة 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر، فإن أسواق الطاقة ستشهد قريبا أسعارا للنفط عند 90 دولارا.

وأضاف مويا، أن أي زيادة أقل من 600 ألف برميل سترفع الأسعار.

من جانبها، قالت شركة خدمات الطاقة الأمريكية «بيكر هيوز»، في تقرير، إن عدد منصات الحفر ارتفع 7 إلى 528، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي ليبيا، قالت «المؤسسة الوطنية للنفط »، إن إجمالي إيرادات النفط بلغ حوالي 1.9 مليار دولار في أغسطس الماضي، انخفاضا من 2.1 مليار دولار في يوليو 2021.

وأشارت الشركة المملوكة للحكومة في بيان، إلى أن ذلك شمل 1.8 مليار دولار من مبيعات النفط الخام و53 مليون دولار من الغاز والمكثفات، موضحة أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ 53.3 مليون دولار في أغسطس، فيما بلغت إيرادات البتروكيماويات 3.1 مليون دولار.

من جانبه، قال رئيس الشركة مصطفى صنع الله، إن من المطمئن رؤية انتعاشا في الأسعار حول العالم وعلى بلاده استغلال هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط.