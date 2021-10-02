افتتاح معرض «خيال مآتة» للفنان أحمد نبيل بالأوبرا الثلاثاء

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضاً جديداً للفنان القدير أحمد نبيل بعنوان «خيال مآتة»، في إطلالة مهمة على أحدث إبداعاته الفنية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بقاعة «الباب/ سليم» بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا.

وقال الفنان خالد سرور في تصريحات صحفية، إن الفنان أحمد نبيل يستمر في الغوص بين صفحات الموروث الثقافي الشعبي، والذي شُغف به وأبحر بين ثناياه الملهمة، ينتقي في كل عمل وفي كل عرض ملمحا جديدا وقد استثار مخيلته الإبداعية موظفاً المعنى الراسخ بوجدان المتلقي ليحمل أفكارٍ ومعانٍ متعددة خارج السياق التقليدي، ولكن في تناغم جمالي وفني، يحفظ هذا المعنى ويحفظ معه حقه كمبدع في الخيال والإبداع، مشيرًا إلى معرض «خيال مآتة» مثير جديد وينتمي بلا شك لهذه القرية التي طالما استحوذت بتفاصيلها وعاداتها وثقافتها على الفنان.

ملامح معرض «خيال مآتة»

وأضافت رشا أحمد نبيل ابنة الفنان أحمد نبيل،أن أعمال «خيال المآتة» في صورة امرأة تلعب دوراً في الدفاع عن ما تملك من بيت ومساحة صُغرى من الأرض، تُمثل لها العالم أجمع، فها هي تقف باسقةً بصلابة، وتَضُج كل لوحة من هذه المجموعة بالتفاصيل العامرة، التي لا تَترُك مجالاً للعين أن تَستكين أوتَستريح، بل تُجبرها على أن تَجوب العمل بلا كلل أو رتابة. في النهاية هاهن النساء، يُشهرهن الفنان بطلات في وجه الحياة، يَزرعهن في الأرض شامخات ثابتات، فهن واهباتِ الحياة، صانعاتِ الخيال، ساكنات عالم السِحر والجَمال.

وأحمد نبيل محمد سليمان فنان تشكيلي مصري من مواليد 1 مايو1937، وحاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير جامعة حلوان 1960، ودبلوم أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية مايكل أنجلو بفلورانسا بإيطاليا في التصوير الجداري عام 1974.

وشغل «نبيل» وظائف أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم 1993، وشارك في الحركة الفنية بمعارض شخصية وجمتعية ودولية، وحاز خلال مشواره جوائز وتكريمات وتقتني أعماله العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة والأفراد.