رفع حالة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة تحسبا للتقلبات الجوية

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع حالة الطوارئ والجاهزية القصوى بجميع أحياء المنطقة الجنوبية تحسبا للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وأصدرت تعليمات باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر سقوط الأمطار والتقلبات الجوية التى تتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية وتداعياتها.

تطهير مخرات السيل

كما أصدرت نائب المحافظ، تعليماتها بضرورة المرور ومتابعة أعمال تطهير مخرات ومجرى السيل وبالوعات صرف مياه الأمطار بجميع أحياء المنطقة الجنوبية والعمل على جاهزيتها وتطهيرها أولا بأول مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات والطلمبات المخصصة لسحب مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها.

غرف عمليات المحافظة تتابع الأحياء

وشددت نائب المحافظ على ضرورة تنسيق التمركزات بغرف عمليات الأحياء وغرفه عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهة الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة، وشددت على ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمعنية للوقوف على كل مايطرأ فى حال حدوثه والتعامل الفورى معه، وأكدت على أهمية التعامل السريع مع أي شكاوى ترد بالمنطقة أو أحياءها.

وشددت على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية و هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة، إلى جانب متابعة جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها إلى جانب القيام بمتابعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء على الطرق الرئيسية والأحياء.

مواجهة العشوائيات

وتواصل أجهزة المنطقة الجنوبية بالقاهرة أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، فى إطار مواجهة العشوائيات والقضاء على المناطق الخطرة، حيث جرى نقل نحو نصف السكان البالغ عددهم 4700 أسرة وإزالة عدد كبير من العقارات، ونقل السكان إلى منطقة «معا» بنطاق حى السلام ثان لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، مع استغلال الموقع الجارى إزالته فى جمع قمامة مشروع تلال الفسطاط لتوسيع رقعة المساحة الخضراء وجعل مصر القديمة منطقة جذب سياحى.