عاجل.. تقلبات جوية مفاجئة في سانت كاترين وإعلان حالة الطوارئ

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، قبل قليل، موجة تقلبات جوية مفاجئة، حيث تكثفت السحب في سماء المدينة، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الخميس، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية إلى إعلان حالة الطوارئ.

غيوم وسحب خفيفة في سماء سانت كاترين

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد حالة من الطقس غير المستقر، حيث غطت الغيوم والسحب الخفيفة سماء المدينة، ما أدى إلى حجب أشعة الشمس في بعض المناطق، دون سقوط أمطار، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لحدوث أي طارئ.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريح له قبل قليل، أن المدينة استعدت بكامل طاقتها لمواجهة أي طوارئ مناخية، في جميع القطاعات بالمدينة، منها الصحة والطرق والحملة الميكانيكية، وتحسباً لحدوث أي سيول محتملة.

المدينة تستقبل الأفواج السياحية

وأشار «العناني» إلى أن المدينة استقبلت اليوم أفواجاً سياحية من مختلف الجنسيات، شملت زيارة دير سانت كاترين، وصعود جبل موسى، وزيارة جبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران، التي تضم نقوشاً سيناوية قديمة، وجبل عباس، ومنطقة جبل الصناع، التي تضم العديد من الأثار الإسلامية، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم إقامة عدد من المشروعات لحماية سانت كاترين من أخطار السيول، والتي تضمنت 241 بحيرة لتخزين مياه الأمطار، والاستفادة منها في أغراض المعيشة والزراعة، وعدد من السدود والمصدات التي تحجز مياه السيول وتقلل من حدتها، ويصل متوسط سعة البحيرة الواحدة 2000 متر مكعب من المياه، وبلغت تكلفة البحيرة الواحدة نحو 30 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي تكلفة البحيرات نحو 7 ملايين و230 ألف جنيه، وبلغت كميات المياه التي يجري حجزها داخل هذه البحيرات أكثر من نصف مليون متر مكعب.