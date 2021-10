دقت طبول الحرب.. 38 طائراة صينية تخترق أجواء تايوان

أبلغت تايوان عن تحليق 38 طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية يوم الجمعة، وهو أكبر اختراق تشنه بكين حتى الآن. وحذر الجيش الأمريكي مؤخراً من أن الصين تستعد لغزو الجزيرة التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية على «تويتر» إن الطائرات، ومن بينها قاذفات نووية، دخلت المنطقة على دفعتين. وردت تايوان بتدافع طائراتها ونشر أنظمة صواريخ.

25 PLA aircraft (J-16*18, SU-30*4, H-6*2 and Y-8 ASW) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 1, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/C7012S8hSo pic.twitter.com/HoalLl3Ewx