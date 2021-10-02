دقت طبول الحرب.. 38 طائراة صينية تخترق أجواء تايوان

أبلغت تايوان عن تحليق 38 طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية يوم الجمعة، وهو أكبر اختراق تشنه بكين حتى الآن. وحذر الجيش الأمريكي مؤخراً من أن الصين تستعد لغزو الجزيرة التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية على «تويتر» إن الطائرات، ومن بينها قاذفات نووية، دخلت المنطقة على دفعتين. وردت تايوان بتدافع طائراتها ونشر أنظمة صواريخ.

25 PLA aircraft (J-16*18, SU-30*4, H-6*2 and Y-8 ASW) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 1, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/C7012S8hSo pic.twitter.com/HoalLl3Ewx — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) October 1, 2021

وتعتبر الصين تايوان الديمقراطية مقاطعة انفصالية، لكن تايوان تعتبر نفسها دولة ذات سيادة. وتشكو تايوان منذ أكثر من عام من الاختراقات المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وصرح رئيس مجلس الدولة التايواني سو تسينج تشانغ للصحفيين، اليوم السبت، بأن «الصين انخرطت عن غير قصد في عدوان عسكري يضر بالسلام الإقليمي».

لم تدل الحكومة في بكين - التي تحتفل بمرور 72 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية - بأي تعليق عام حتى الآن. لكنها قالت في السابق إن مثل هذه الرحلات الجوية تهدف إلى حماية سيادتها واستهدفت ما وصفته بالـ«التواطؤ» بين تايوان والولايات المتحدة.

ماذا حدث بين الصين وتايوان؟

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إن 25 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت الجزء الجنوبي الغربي خلال ساعات النهار، وحلقت بالقرب من جزر براتاس المرجانية.

وكان هناك موجة ثانية من 13 طائرة صينية في نفس المنطقة وتحديداً فوق المياه بين تايوان والفلبين.

كيف تحكم تايوان؟

للجزيرة دستورها الخاص، ورؤساء منتخبون ديمقراطياً، وهناك نحو 300 ألف جندي نشط في قواتها المسلحة.

من يعترف بتايوان؟

فقط عدد قليل من الدول تعترف بتايوان. في المقابل، يعترف معظمهم بالحكومة الصينية في بكين بدلاً من ذلك. ولا توجد علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان ولكن لديها قانون يلزمها بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.