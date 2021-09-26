زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، تايوان فجر اليوم، وقال «مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الزلزال وقع على عمق 45 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان أكثر من 100 شخص قتلوا في زلزال ضرب جنوب تايوان في عام 2016، كما قتل أكثر من 2000 شخص في عام 1999 جراء زلزال بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب البلاد في ذلك الوقت.

وقوع 3 هزات أرضية متتالية بـ شرقي البلاد في 7 يوليو الماضي

وفي 7 يوليو الماضي، أعلن «مكتب الأرصاد الجوية» المركزي في تايوان وقوع 3 هزات أرضية متتالية يقع مركزها في مقاطعة هوالين الساحلية شرق البلاد، وقدر المكتب في ذلك الوقت، قوتها بـ5.4 و4.1 و3.4 درجة بمقياس ريختر على التوالي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 18 إبريل 2019،ضرب زلزال بقوة6.1 درجات بحسب مقياس ريختر، تايوان وهز مباني عاصمة البلاد «تايبيه»، دون الإعلان في ذلك الوقتعن تحذيرات بشأن احتمال ظهور موجات مد عاتية «تسونامي».

وأشار مكتب «الأرصاد الجوية» في تايوان، إلى أن سكان العاصمة شعروا بالزلزال الذي هز مبانيها.