لجنة فنية لحصر تلفيات «حريق الزرايب» بالجيزة.. قضى على 500 «عشة»

قررت جهات التحقيق، انتداب لجنة فنية لحصر وفحص التلفيات في حريق الزرايب بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

تفاصيل حريق الزرايب

وتعود واقعة حريق الزرايب والمعروفة أيضًا بحريق البراجيل لأول أمس في التاسعة مساءً، عندما اشتعلت النيران داخل المنطقة الخاصة بجمع القمامة وفرزها واستمرت النيران مشتعلة قرابة الـ 13 ساعة متواصلة، ولم يستطع الأهالي السيطرة عليها في بدايتها وقاموا بإبلاغ الحماية المدنية والجهات المعنية.

ودفعت الحماية المدنية بنحو 16 سيارة إطفاء في محاولة لإخماد النيران، إلا أن الحريق كان لا يزال مشتعلًا داخل بعض العشش من الصعب الوصول إليها عن طريق سيارات الإطفاء، فاستخدم رجال الحماية المدنية «اللوادر»؛ لإزالة أي عوائق تحيل الدخول إلى تلك العشش المشتعلة.

وبعد مرور عدة ساعات، نجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

أهم خسائر الأهالي من الحريق

جدير بالذكر أن النيران قد التهمت 500 «عشة» داخل منطقة الزرايب؛ ما أدى إلى نفوق عدد ضخم من المواشي «أبقار، أغنام، ماعز»، التي كان يتم تربيتها داخل تلك المنطقة، كما تم احتراق كمية كبيرة من المواد البلاستيكية والجلد والصفيح.

وتسبب وجود عدد ضخم من النفايات، ومواد بلاستيكية وجلد وصفيح قد سبق للعمال فرزها من بين القمامة، وأيضًا وجود بعض الأخشاب والعشش، إلى اشتعال الحريق وتجدده طيلة الساعات الماضية.