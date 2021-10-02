إجازات شهر أكتوبر 2021.. آخر عطلات رسمية في هذا العام

يبحث كثير من المواطنين عن إجازات شهر أكتوبر 2021، للحصول على أيام إجازات إضافية للإجازات الأسبوعية الخاصة بهم، كما يبحث طلاب المدارس أيضا عن عدد أيام الإجازات الرسمية في هذا الشهر، إذ تبدأ الدراسة في العام الجديد 2022/2021 يوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، إجازات شهر أكتوبر 2021، حتى يتثنى للموظفين والطلاب الحصول على عطلات رسمية، والتي جاءت كالتالي:

إجازات شهر أكتوبر 2021.. يومان

في بداية العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية صدور قرار جديد خاص بالعطلات الرسمية، والذي كان ينص على ترحيل العطلات الرسمية التي تكون في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، ليتم ضمه مع الإجازة الأسبوعية.

ووفقا للجريدة الرسمية، لا يزال هناك إجازات رسمية خلال شهر أكتوبر على النحو التالي:

ـ عيد القوات المسلحة: في السادس من أكتوبر من كل عام، لتوافق بذلك يوم الأربعاء.

ـ المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر.

إجمالي الإجازات الرسمية في مصر 2021

وشهد عام 2021 الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية، والتي من المقرر أن تنتهي بإجازة المولد النبوي الشريف في يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، وفي تلك المناسبة، يحصل جميع العاملين بالدولة على عطلة رسمية، سواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص، كما يحصل عليها طلاب المدارس أيضا، ووصل عدد أيام الإجازات الرسمية في عام 2021 إلى 18 يوم إجازة.

يذكر أنَّ قانون الخدمة المدنية كفل للعاملين في الدولة والذين تخطوا سن 50 عاما، الحق في الحصول على إجازة تصل مدتها إلى 45 يوما، وذلك إضافة إلى العطلات الرسمية.