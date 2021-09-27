اعرف مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2021

لم يتبق الكثير من الإجازات التي سيحصل عليها المواطنين خلال الشهور القادمة حتى نهاية العام الحالي، حيث تقدر أيام الإجازات الرسمية بيومين فقط، أحدهما للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، والأخر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الخميس المقبل إجازة انتصارات أكتوبر

وقالت مصادر مصرفية وأخرى بمجتمع الأعمال لـ«الوطن»، إن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع عمل قصير، إذ من المنتظر أن يكون الخميس 7 أكتوبر عطلة رسمية بدلا من الأربعاء 6 أكتوبر، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تعمل البنوك العاملة في مصر والبورصة المصرية والشركات الخاصة 4 أيام عمل فقط خلال الأسبوع المقبل، حيث سيكون هناك 3 أيام إجازة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر يوم الخميس 7 أكتوبر بجانب العطلات الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت.

ونفس الحال بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والعام والذي تسير عليهما نفس أيام الإجازة الرسمية الأسبوعية، خاصة الهيئات التي تحصل على إجازة يومي الجمعة والسبت، أو التي تحصل على إجازة يوم الجمعة فقط.

أكتوبر أخر الإجازات الرسمية

ويعتبر شهر أكتوبر هو أخر شهر سيتم الحصول فيه على أي إجازات رسمية بمناسبة أعياد أو احتفالات، وهما إجازة انتصارات حرب أكتوبر، واحتفالات المولد النبوي الشريف الموافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، والتي من المقرر يتم ترحيلها إلى يوم الخميس التالي 21 أكتوبر 2021 بنفس الأسبوع، على أن تبدأ الإجازات الرسمية مرة أخرى مع بدء العام القادم 2022.

ووفقًا لقوانين العمل في مصر، فإن العاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص لهم نفس الحقوق في الإجازات الرسمية، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، فمن المقرر أن تكون إجازة نصر أكتوبر هذا العام يوم الخميس 7 أكتوبر، وهي إجازة بأجر كامل للعاملين بالدولة، قطاعات حكومي وعام وخاص وبنوك.

وبحلول شهر أكتوبر عقب 3 أيام يكون قد تبقى على انتهاء العام الحالي شهرين فقط بدون أي إجازات رسمية غير الإجازات الأسبوعية.