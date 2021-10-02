استقرار أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي بـ37 جنيهًا

استقرت أسعار الأسماك اليوم السبت، في الأسواق المصرية والجملة، التي لم تشهد أي تحركات منذ عدة أسابيع.

تتراوح أسعار الأسماك البلطي الكبير بين 17 إلى 37 جنيهًا، بمتوسط سعر الكيلو جرام الواحد عند 27 جنيهًا في سوق العبور للجُملة، والسُبيط بين 110 إلى 170 جنيهًا، وجاءت استاكوزا البحر الأحمر ليتراوح سعرها من 500 إلى 700 جنيه لتكون الأعلى سعرا في الأسواق المصرية للأسماك.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، أما الكابوريا فتراوحت بين 30 إلى 130 جنيهًا، وتراوح سعر الأسماك القاروص بين 80 إلى 100 جنيه، والجمبري بين 90 إلى 170 جنيها للكيلو، بحسب الحجم والنوع، وهذه الأسعار وفق سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك

وجاءت أسعار السمك في الأسواق، وفق تجار في سوق العبور للجملة، على النحو التالي:

- أسعار سمك البوري بين 60 و75 جنيهًا.

- المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيهًا.

- كيلو الدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

- كيلو الثعابين من 50 إلى 220 جنيهًا.

- الجمبري بين 150 و300 جنيه.

- سعر البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهًا.

- سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

واستقرت أيضا أسعار الأسماك المجمدة، ليتراوح سعر المكرونة بين 20 و30 جنيهًا، وسعر الكيلو البربون من 25 إلى 30 جنيهًا، والكيلو مرجان من 19 إلى 25 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 85 إلى 165 جنيهًا.

- السردين المجمد من سعر 15 إلى 25 جنيهًا.

- الماكريل المجمد بين 25 إلى 35 جنيهًا.

وتعتبر الأسماك مصدرًا غنيًا بالكثير من البروتين، وأسعارها أرخص من اللحوم الحمراء، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من الفوائد الغذائية الأمر الذي يجعلها الطبق المفضل لدى الكثيرين،

وتعمل مصر على زيادة الإنتاج من الأسماك وذلك من خلال تنمية البحيرات والترع وتطوير تكنولوجيا الاستزراع السمكي.