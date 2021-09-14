أسعار الأسماك اليوم.. البلطي بـ37 جنيها والاستاكوزا «الأغلى»

استقرت أسعار الأسماك اليوم في الأسواق المصرية وأسواق الجملة، وتراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 17 إلى 37 جنيهًا، بمتوسط سعر الكيلو جرام الواحد عند 27 جنيه في سوق العبور للجُملة، والسُبيط بين 110 إلى 170 جنيهًا، وجاءت استاكوزا البحر الأحمر الأعلى سعرا، ليصل سعر الكيلو 600 جنيه.

وسجلت أسعار المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، أما الكابوريا فتراوحت بين 30 إلى 130 جنيهًا، وتراوح سعر الأسماك القاروص بين 80 إلى 100 جنيه، والجمبري بين 90 إلى 170 جنيها للكيلو، بحسب الحجم والنوع.

أسعار الأسماك في الأسواق الجملة

وجاءت أسعار السمك في الأسواق، وفق تجار في سوق العبور للجملة، على النحو التالي:

- أسعار سمك البوري بين 60 و75 جنيهًا.

- المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيهًا.

- كيلو الدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

- كيلو الثعابين من 50 إلى 220 جنيه.

- الجمبري بين 150 و300 جنيه.

- البلطي بين 17 و22 جنيهًا.

- سعر البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهًا.

- سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسعر الكيلو بربون مجمد من 25 إلى 30 جنيهًا، والكيلو مرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 85 إلى 165 جنيهًا.

- السردين المجمد من سعر 15 إلى 25 جنيهًا.

- الماكريل المجمد بين 25 إلى 35 جنيهًا.

وتعمل مصر في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج من الأسماك، خاصة أنها مصدرًا غنيًا بالكثير من البروتين، وأسعارها أرخص من اللحوم الحمراء، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من الفوائد الغذائية التي تجعلها الطبق المفضل لدى الكثيرين.