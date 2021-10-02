729 طالبا يمثلون 27 جامعة حكومية في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية

يشارك 729 طالباً يمثلون 27 جامعة حكومية في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، والذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.

مراسم إجراء قرعة المهرجان

وأجرى الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، مراسم إجراء قرعة المهرجان، بحضور ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد زينة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أشرف رشاد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمادة طلبة الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية.

وينطلق المهرجان اليوم خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد عميد كلية التربية الرياضية، أن جامعة كفر الشيخ استعدت لتنظيم هذا الحدث من خلال كلية التربية الرياضية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وأن الجامعة تولى المهرجان اهتماما كبيرا للخروج بتنظيم الحدث المهم بالشكل المشرف الذى يليق بجامعة كفر الشيخ.

المهرجان يأتي في إطار لمشروع القومي للياقة البدنية

وأوضح «عكاشة» أن المهرجان يأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية واهتمام وحرص القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بالشباب لخلق جيلا قادرا على التنمية، وتستمر المنافسات وفعاليات المهرجان، وتشمل: «خماسي كرة القدم – تنس الطاولة – كرة السرعة –– دراتس - ألعاب ترويحية مفتوحة».

ومن جانبه، قال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة حريصة على خروج المهرجان بشكل يليق باسم مصر وبالجامعات الحكومية، حيث يعد حدثا مهما للجامعات يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب.