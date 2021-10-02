طقس الإسكندرية اليوم غائم جزئيا وتوقعات بهطول أمطار

شهد مدينة الإسكندرية اليوم، طقسا غير مستقر، من حيث هبوب نسمات الهواء الباردة، في أول أيام شهر أكتوبر، وزيادة سرعة الرياح، مع توقعات بهطول الأمطار على المدينة الساحلية، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل ملحوظ، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار على المدينة الساحلية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد بنسبة ضئيلة وذلك مع الاستمرار في متابعة خرائط الطقس ودرجات الحرارة، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المستمرة، وذلك لسرعة التحرك ورفع درجة الاستعداد بجميع شوارع وأحياء المحافظة.

درجة الحرارة اليوم 2 أكتوبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم السبت 2 أكتوبر، 27 درجة مئوية، لتنخفض درجات الحرارة نسبيا، مع حلول طقس غائم عما كانت عليه من قبل ووصلت نسبة الرطوبة إلى 58%، ما يشير إلى تراجع في معدلاتها، خاصة مع هبوب نسمات الهواء الباردة الخفيفة، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 23 كيلومتر في الساعة، ما ترتب عليه ارتفاع أمواج البحر وانخفاض نسب الإشغال في أغلب الشواطئ، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار بنسبة 10%.

طقس الإسكندرية وحالة أمواج البحر

وتسبب الطقس الغائم جزئيا في ارتفاع أمواج البحر بالإسكندرية، عن منسوبها الطبيعي في بعض الشواطئ التي لا يوجد بها حواجز الأمواج.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها حيث جرى الدفع بسيارات الطوارئ في الشوارع مع رفع درجة الاستعداد بنسبة 50% مع توزيع العمال على الأماكن المتوقع هطول الأمطار فيها للتدخل في حالة تساقط الأمطار على المدينة الساحلية.