درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس مشمس وانخفاض درجات الحرارة

شهدت مدينة الإسكندرية، طقسا مشمسا، اليوم الثلاثاء، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المدينة الساحلية، مع انخفاض سرعة الرياح، مقارنة بالأمس، وانخفاض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة بشكل ملحوظ عن فصل الصيف.

وتتابع شركة الصرف الصحي يوميا درجات الحرارة وخرائط الطقس، للتعرف على موعد هطول الأمطار، مع التحرك الفوري، ورفع درجة الاستعداد في جميع شوارع وأحياء المحافظة، وفقا لنسبة الأمطار المتوقعة، كما جددت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرها حيال فصل الخريف، وما يشهده من تقلبات يوميا.

درجات الحرارة اليوم 28 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 24 درجة مئوية، في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما تسبب في طقس رطب مع كسر الموجة الحارة، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 50%، ما يشير إلى انخفاض حاد، إضافة إلى وصول سرعة الرياح إلى 19 كيلومتر في الساعة، مما تسبب في هدوء أمواج البحر حيث بحر هادئ ممتع بلا ارتفاع.

حالة أمواج البحر

من جانبها، ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أهالي الإسكندرية بالتوافد على البحر حيث هدوء الأمواج بسبب الطقس المشمس للاستماع بالطقس الخريفي الهادئ، إضافة إلى ضعف نسبة إشغال الشواطئ، ما يجعل التنزه ممتعا بسبب عدم التزاحم.

السياحة: «مستنينكوا ومستنيين صوركم للبحر و والشط والسماء»

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان لها، مداعبة للرواد: «البحر هادي وبيقولكم ممكن تلحقوا تخطفوا كام ساعة ترموا همومكم فيا، يلا نستمتع بجونا الجميل وشمسنا اللي حالفة متحماش على حبايبنا وبترسم مع السحاب أجمل لوحة.. مستنينكوا ومستنيين صوركم للبحر والشط والسماء».