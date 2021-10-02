جنايات الفيوم» تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح زوجته وأولاده الستة

تبدأ محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فوميل لبيب، وعلي لاشين، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة «عماد.أ.ر.ع»، 35 سنة، المتهم بذبح زوجته وأبنائه الستة، في القضية رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز إطسا والمقيدة برقم 1162 لسنة 2021 كلي نيابة الفيوم.

فران يذبح زوجته وأبناءه الستة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 7 مايو الماضي، حينما قام عماد، بوضع مادة مخدرة في العصير لزوجته وأبنائه الستة، ثم طعن زوجته عدة طعنات وذبحها بعدما خارت قواها، وذبح أبنائه الستة الواحد تلو الآخر، وذلك بعد تناولهم السحور، وقبل عيد الفطر بأيام قليلة.

مجزرة السحور.. الديون السبب

وتضمنت القضية قيام المتهم بقتل زوجته و6 أطفال عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بسبب تراكم الديون والأعباء المالية عليه.

صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله

وورد في نص التحقيقات، أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل زوجته وأطفاله الستة ، فأحضر أقراص مهدئة ووضعها في عصير، ثم أعد سلاح الجريمة «سكين»، وجلس متربصاً لهم وبعدما شربوا المجني عليهم العصير وبه المخدر، بدأ المتهم بنحر زوجته «المجني عليها الأولى» فقاومته فإنهال عليها طعناً بالسكين في مختلف أرجاء جسدها، ثم ذبح الأطفال المجني عليهم بنفس الطريقة واحدا تلو الآخر.

قتل زوجته وأطفاله وحرق مخبزه

وعقب انتهاء المتهم من ذبح زوجته وأبنائه الستة، توجه إلى المخبز الخاص به، وأضرم النيران عمداً في المخبز فأطفأها الأهالي، فاستقل توك توك وتوجه إلى قسم الشرطة وسلّم نفسه واعترف بجريمته.