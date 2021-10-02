إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة في البحيرة

أُصيب 4 أشخاص بجروح، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بقرية محلة فرنوي التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، اليوم السبت، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام.

بلاغ لشرطة شبراخيت بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا، من مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع مشاجرة بسبب خلافات بين الجيران، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح، وسحجات بأنحاء الجسم، وجاري التعامل مع الحالات، وتحرير المحضر اللازم.، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال والفحص تمكنت أجهزة الأمن من كشف هوية المصابين، وتبين إصابة كل من «بسيوني محمد أبو خالد - 60 سنة»، بكسر مفتوح بالعظمة السلامية القريبة من الإصبع الرابع، وكدمات متفرقة بالجسم، و«شحاتة محمد أبو خالد - 30 سنة»، بكدمة في الرأس، و«محمد صبري عبد الفتاح - 32 سنة»، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح عرضي بالجبهة، و«عمر صبري عبد الفتاح - 27 سنة»، بجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابين إلى المستشفى العام، لإجراءات الإسعافات الأولوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، كما تحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، لمتابعة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين، بقرية المجد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية المجد، التابعة لذات المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وسحجات بأنحاء الجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «عبد الواحد إسماعيل المزين - 35 سنة» بجروح باليد، و«أم الخير المزين 69 سنة» بكسر بالحوض، و«محمود خليل أبو ركبة - 52 سنة» مصابا باشتباه بكسر بالفخذ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لعمل الإسعافات الأولية.