رئيس «كتاب مصر» ينعى المشير طنطاوي: كان جهده فارقا في تاريخ مصر

نعى الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء العرب، ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقال علاء عبد الهادي: «بقلوب حزينة أتقدم باسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إلى القيادة السياسية وإلى شعب مصر العظيم بخالص العزاء في وفاة المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي تحمل مسؤوليات كبرى في تاريخه العسكري الرفيع المشرف، وفي خضم معارك وأحداث مثلت تهديدا جسيما على أمن مصر والعالم العربي، وكان جهده فارقا في تاريخ مصر المعاصر، تغمده الله برحمته وعفوه، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وفاة المشير حسين طنطاوي

ولد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان في 31 أكتوبر 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة، وتخرج في الدفعة 35 حربية، في الأول من أبريل 1956، حيث حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى في المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقي إلى رتبة المشير في أكتوبر 1993، واستمر في منصبه حتى خروجه في أغسطس 2012، وتدرج في المناصب بدأ بقائد فصيلة في أحد كتائب المشاة، ثم عضو هيئة التدريس بالكلية الحربية».

كما تولى وزير الدفاع الأسبق، منصب الملحق العسكري في دولة باكستان، ثم رئيس فرع العمليات بالجيش الثاني الميداني، حتى وصل لمنصب رئيس أركان الجيش الثاني الميدانىي، فقائدا للجيش الثاني الميداني، ومنه إلى قيادة قوات الحرس الجمهوري عام 1988.

وتولى المشير طنطاوي منصب وزير الدفاع عام 1991، حيث كان برتبة فريق، ورقي بعدها إلى فريق أول، واستمر حتى عام 1993، حيث تمت ترقيته إلى رتبة المشير حتى خروجه من الخدمة في 2012.

شغل المشير طنطاوي منصب رئيس المجلس العسكري في 2011، وظل شاغلا للمنصب حتى يونيو 2012، وعقب خروجه من الجيش، عين مستشارا لرئيس الجمهورية.

تكريم المشير طنطاوي

حصل المشير طنطاوي على ميدالية جرحى الحرب، وميدالية الخدمة الممتازة، ميدالية العيد لعشرون للثورة وميدالية يوم الجيش، وميدالية 6 أكتوبر وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية تحرير أكتوبر، وميدالية 25 يناير 2011، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة.

كما حصل المشير طنطاوى طوال مسيرته في الحرب والسلام بالقوات المسلحة على نوط 25 أبريل، ونوط النصر، ونوط الاستقلال العسكري، ونوط الجلاء العسكري، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط تحرير الكويت السعودي، ونوط المعركة السعودي، ووسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، بالإضافة لوسام التحرير، ووسام الامتياز الباكستاني، وقلادة النيل.