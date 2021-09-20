رئيس «كتاب مصر»: تواصلت مع الناقد محمود قاسم وسندعم رحلته العلاجية

قال الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إنه تواصل مع الناقد محمود قاسم، من أجل الاطمئنان عليه، والوقوف على حالته الصحية.

وأضاف عبد الهادي في بيان للاتحاد، أن الناقد محمود قاسم من المقرر أن يرسل أوراقه علاجه الخاصة للنقابة، مشددا على أن النقابة سوف تقدم كل الدعم للناقد محمود قاسم خلال رحلته العلاجية.

الروائي مصطفى نصر يناشد اتحاد الكتاب بالتدخل لإنقاذ الناقد محمود قاسم

وكان الروائي مصطفى نصر، كتب عن تأخر الحالة الصحية للناقد محمود قاسم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: «حائر، لا أستطيع فعل شيء، أمام أزمة صديقي محمود قاسم، فأنا أعيش في الإسكندرية، بينما صديقي محمود قاسم يعيش في القاهرة، وأجد صعوبة في التنقل من الإسكندرية للقاهرة، لقد اتصلت منذ ساعات قليلة به لاطمئن على صحته، فمرض السكر أثر على عينيه، وعلى أطرافه، ما أدى للتدخل الجراحي، هو يعاني الآن من متاعب في عينيه وقدميه، أرجو من اتحاد كتاب مصر التدخل، بذهاب وفد منه لزيارته في بيته، وبحث حالته المرضية.. أرجوكم سرعة التدخل انقاذا لحياته».

نقابة كتاب مصر تؤكد إجراء الانتخابات فى أقرب وقت

وفي سياق منفصل، كانت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أعلنت أنها ستحدد موعد إجراء الانتخابات، بعدما أفادت المحكمة، بأنه يمكن إجراء الانتخابات في المدى المنظور، نظرًا إلى أن الظروف التي حالت دون عقدها اختلفت، بعد أن خفت وطأة الجائحة، وهذا يعني نسخ حكمها السابق، بإيقاف إجرائها.

كما أفادت المحكمة، بأن النقيب ومجلسه هو من يحدد موعد الدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وذلك التزامًا من المحكمة، بما نص عليه قانون النقابة في المادة (38): «يختص رئيس مجلس إدارة النقابة، بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي، ورئاسة الجمعية العمومية، وإعداد جدول أعمالها».