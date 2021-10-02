محافظة الإسكندرية تنتهي من تطوير 85 حضانة لخدمة الأطفال

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في جميع القطاعات، كما ثمن الدعم الكبير الذي توليه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة.

محافظ الإسكندرية: التضامن تهتم بالنهوض بالطفولة

وأشار الشريف، إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي الإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة؛ قد اهتمت بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الطفولة المبكرة من خلال تطوير البنية التحتية للحضانات التي تخدم هذه الفئة، كما عملت على تحسين قدرات الأطفال وتوفير بيئة صحية لهم، ما يجعل وجود الأطفال داخل الحضانات يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم، وهذا كفيل برفع درجة إقبال الأطفال على الالتحاق بالحضانات في مرحلة ما قبل المدرسة.

تطوير 85 حضانة في الإسكندرية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة، أن مديرية التضامن في الإسكندرية، قد انتهت من تطوير 85 حضانة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، حيث جرى البدء في أعمال التطوير من 2018، مشيرة إلى أن أعمال التطوير اشتملت على تطوير البنية التحتية للحضانات، وأعمال الدهانات التي تتناسب مع هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى تجهيز الحضانات بأحدث الأجهزة التي تساعد الأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة من اكتشاف مواهبهم وبناء قدراتهم.