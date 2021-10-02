افتتاح الجلسة الإجرائية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

بدأت فعاليات الجلسة الأولي لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي حرص على دخول القاعة مبكرا، تمهيدا لبدء الجلسة فى موعدها في الحادية عشر صباحا.

وأولى القرارات التي اتخذها رئيس مجلس النواب هي مطالبة المذيع الداخلي للمجلس بالتنبيه على النواب بدخول القاعة لبدء الجلسة، وقال «جبالي» فى بداية الجلسة «بسم الله، افتتح الجلسة الأولى فى دور الانعقاد الثاني».

«النواب» يعلن قرار رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد

وشهدت فعاليات الجلسة الإجرائية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة قراري رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الثاني الجديد، وفض دور الانعقاد الأول، وقام المذيع الداخلى بالقاعة الرئيسية للمجلس بتلاوة القرارين .

وتضمن قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وكذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الاول لمجلس النواب من الفصل التشريعى الثانى اعتبارا من يوم الاربعاء 18 من ذى الحجة 1442 الموافق 28 من يوليو 2021.