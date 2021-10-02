الجمهور يحتفي بفيديو كليب «سلام» لـ محمد فؤاد: «وحشتنا يا فؤش»

احتفى قطاع كبير من الجمهور بطرح فيديو كليب محمد فؤاد سلام، وذلك خلال الساعات الماضية بعد فترة طويلة من الغياب، وتوالت التعليقات عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، مرحبين بعودته مرة أخرى، قائلين «وحشتنا يا فؤش».

كليب «سلام» حصريا على «أنغامي»

وطُرح فيديو كليب محمد فؤاد «سلام»، حصريا على تطبيق «أنغامي»، بينما طُرحت الأغنية على عدد من المنصات الغنائية منها «يوتيوب ميوزك»، و«ديزر» و«سبوتيفاي»، خلال الساعات الماضية، وحظت بنسب مشاهدات عالية.

كليب محمد فؤاد «سلام» من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفي محفوظ وتوزيع توما، ويتضمن الفيديو كليب مقاطع من عدد من الحفلات التي قدمها الفنان محمد فؤاد في أماكن مختلفة.

الجمهور بعد طرح كليب محمد فؤاد: «ياريت تكمل الألبوم»

وعبر الجمهور عن سعادتهم بطرح أغنية جديدة للفنان محمد فؤاد، وذلك عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، حيث قال أحد المتابعين: «ياريت تكمل الألبوم بقى»، وأضاف آخر: «وحشتنا وتعبت ودانا من غيرك من اللي شغالين خبط على الفاضي»، وعلق ثالث: «والله زمان يا فؤش»

وكانت أغنية «أحكيلك» آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان محمد فؤاد عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، في فبراير الماضي، ولم تحقق الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها في بداية العام الحالي، وهي من كلمات أسامة محرز وألحان وليد سعد.

وواجه محمد فؤاد أزمة إنتاجية مع شركة «قنوات» التي قامت بحذف الأغنية من قناته الرسمية على «يوتيوب»، مما دفعه إلى تقديم بلاغ للنائب العام، وبعد مرور 7 أشهر من حجب الأغنية قامت إدارة موقع «يوتيوب»، بإعادة طرحها مرة أخرى، عبر قناته الرسمية.