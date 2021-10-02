تطور القضاء المصري من الفراعنة حتى الآن.. فيلم تسجيلي باحتفالية مركز المنارة

أذيع فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بشأن تطور العمل القضائي في مصر، ضمن فاعليات الاحتفال بيوم القضاء المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

واستعرض الفيلم تطور العمل القضائي التاريخي في مصر، الذي بدأ منذ العهد الفرعوني، وصولًا إلى العصر الحديث.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز المنارة للمؤتمرات لحضور الاحتفال الأول بيوم القضاء المصري، إذ أصدر الرئيس قرارًا باعتبار الأول من أكتوبر يوم القضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية وعدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية وقضاة مصر.