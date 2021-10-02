وزير العدل يهدي الرئيس السيسي «درع القضاء»

قدم المستشار عمر مروان، وزير العدل، «درع القضاء»، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عن أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وزير العدل: 1 أكتوبر يوم جديد في تاريخ مصر

وخلال احتفالية يوم القضاء المصري، التي تقام حاليًا في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس السيسي، قال وزير العدل: «إن هذا اليوم يحل في الأول من شهر أكتوبر ليضاف يوم جديد إلى أيام مصر المجيد، فنحن على بعد أيام قليلة من يوم السادس من أكتوبر لنحتفل جميعا بعيد النصر مع القوات المسلحة الباسلة».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصري، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية.

1 أكتوبر.. يوم القضاء المصري بقرار السيسي

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارات عدة في اجتماعة برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي أسفرت عن عدد من القرارات بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1-10-2021.