تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وأبنائه الـ6 بالفيوم للثلاثاء المقبل

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين فوميل لبيب، وعلي لاشين، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة «سفاح الفيوم»، المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة إلى الثلاثات المقبل الموافق 5 أكتوبر، لحين ندب محامي للدفاع عنه.

وتعود أحداث القضية، رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز إطسا والمقيدة برقم 1162 لسنة 2021 كلي نيابة الفيوم، إلى قيام «عماد أحمد رمضان - 35 سنة»، والشهير بـ«سفاح الفيوم» بنحر زوجته وأبنائه الستة في 7 مايو الماضي، بعدما وضع لهم مادة مخدرة في العصير، حيث بدأ بذبح زوجته، فقاومته، فانهال عليها طعناً، حتى خارت قواها، وفصل رأسها عن جسدها، ثم ذبح أبنائه الـ6 الواحد تلو الآخر، وذلك بعد تناولهم السحور، وقبل عيد الفطر بأيام قليلة.

سفاح الفيوم: «مش معايا محامي»

وقال سفاح الفيوم، أمام هيئة المحكمة، إنه ليس معه محاميا، كما لم تُوكل أسرته أي محامي للدفاع عنه، وطلب من القاضي إصدار الحكم عليه، بعدما اعترف المتهم بقتل أسرته، ولما سأله رئيس المحكمة عن السبب رد قائلا: «نصيب»، وأمر المستشار ياسر محرم بندب محامي للدفاع عنه، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء.

قتل أسرته وحاول الانتحار

ووجهت النيابة للمتهم تهمة قتل زوجته وأطفاله الـ6 عمداً مع سبق الإصرار والترصد، مُعللاً ذلك بتراكم الديون والأعباء المالية عليه.

وأوضحت النيابة، أنّ المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل زوجته وأطفاله الـ6، فدس لهم أقراص مهدئة في عصير، ثم أعد «سكينا»، وجلس ينتظر نومهم بفعل المخدر، ثم بدأ بذبح زوجته التي حاولت مقاومته، ولكنه وجه لها عدة طعنات بمناطق متفرقة بجسدها، وبعد ذلك ذبح الأطفال الواحد تلو الآخر.

وبعدما انتهى من تنفيذ جريمته، ذهب إلى المخبز الخاص به، وأشعل النيران عمداً في المخبز، فأطفأها الأهالي، فاستقل توك توك، وتوجه إلى قسم الشرطة، وسلّم نفسه، واعترف بجريمته.