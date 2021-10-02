تفاصيل التقديم في الدفعة الجديدة من مدرسة تيرانس اللاهوتية بالإسكندرية

أعلنت مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية والوعظ في الإسكندرية، قبول دفعة جديدة داخل الإسكندرية والدراسة عن بعد «online» حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتخريج دفعتين من المدرسة خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس قيمة تلك المدرسة اللاهوتية داخل أروقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط ومصروفات وتفاصيل التقديم في الدفعة الجديدة من مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية بالإسكندرية، وفقاً لما أعلنها القمص اثناسيوس فهمي جورج، مدير المدرسة، ليستطيع المتقدمون أن يكونوا ضمن الفرقة الجديدة في المدرسة التي أسسها الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية عام 2016.

شروط الدراسة في مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية

- السعي للقرءاة والبحث.

- السعي بجدية للتخصص والتلمذة العلمية على يد علماء.

- تشرب روح البحث.

- أن يكون سن الدارس من 20 إلى 50 عاما.

- أن يكون راغبا في التعلم.

المصروفات الدراسية لمدرسة تيرانس

وبلغت المصروفات الدراسية لمدرسة تيرانس داخل الإسكندرية 250 جنيها مصريا في السنة، علما بأن محافظات مصر «أونلاين» قيمتها 500 جنيها مصريا في السنة، وخارج مصر تبلغ 250 دولار أمريكي في السنة.

خطوات التقديم داخل الإسكندرية في مدرسة تيرانس

- حجز ميعاد موعد مقابلة شخصية.

- إجراء المقابلة الشخصية.

- ملئ استمارة التقديم ورفع والمستندات والدورات المطلوبة من خلال موقع مدرسة تيرانس.

- يصلك email القبول أو الرفض.

- فن حالة القبول يجرى دفع المصروفات وترسل إيصالات الدفع على Finance@tyrannusseminary.org

- تصل رسالة القبول بها اسم المستخدم وكلمة السر للمنصة الإلكترونية للمدرسة.

خطوات التقديم خارج الإسكندرية «أون لاين» في مدرسة تيرانس

- ملئ استمارة التقديم ورفع والمستندات والدورات المطلوبة من خلال موقع المدرسة

- تصل رسالة القبول أو الرفض.

- في حالة القبول تدفع المصروفات وترسل أيضاً إيصالات الدفع على البريد الإلكتروني.

- تصل رسالة القبول بها اسم المستخدم وكلمة السر للمنصة الإلكترونية للمدرسة.