سر الوداع المهيب للأنبا هدرا مطران أسوان.. البابا تواضروس يجيب (صور)

ودّع الأقباط في مصر بوجه عام وأقباط أسوان على وجه الخصوص، اليوم الأربعاء، الأنبا هدرا، مطران أسوان، رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، الذي توفي يوم الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ81 عامًا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

حضور كنسي وشعبي كبير في جنازة مطران أسوان

وشهدت مراسم وداع المطران، حضور كنسي وشعبي كبير جدا، وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي طول الأيام الماضية، وترجم ذلك فور الإعلان عن إصابة الأنبا هدرا، حيث خصصت الكنيسة ثلاثة أيام صوم وصلاة من أجل شفائه، قبل أن يرحل عن عالمنا.

وأُقيمت للأنبا هدرا، جنازتين أحداهما بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة حضرها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، و45 مطرانًا وأسقفا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثانية في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان (مقر المطرانية) التي ظل الأنبا هدرا رئيسًا لها لمدة 46 عامًا أسقفًا ثم مطرانًا.

البابا تواضروس يفسر سر شعبية الأنبا هدرا

وفسّر البابا تواضروس، في كلمة له خلال صلوات تجنيز الأنبا هدرا، سر الحب الكنسي والشعبي الجارف للمطران الراحل، بقوله إنَّه «أحد أعمدة الكنيسة في تاريخها المعاصر، الذي كان راعيًا بدرجة عالية وخدم في إيبارشية أسوان زمنًا طويلًا بكل ما فيها من آلامات وأفراح، وقدم مثالًا جيدًا وطيبًا عن هذه الخدمة، فهو له أكثر من نصف قرن في الحياة الرهبانية قبل أن يختير ليكون أسقفًا لمحافظة أسوان وصار حارسًا لجنوب مصر، وبدأ فيها عملًا كبيرًا وواجه بعض المتاعب ولكن خدمته أثمرت ثمارًا كثيرة نفرح بها في الكنيسة».

وأضاف البابا: «كانت ومازالت إيبارشية أسوان تمثل صورة هادئة للرعاية بكل آبائها وخدامها وخادماتها، وقدم الأنبا هدرا الرعاية في أصولها لقد كان راعيًا ساهرًا ومهتمًا بإيبارشيته وكل من فيها وأقام علاقات طيبة للغاية مع كل المسؤولين في المحافظة في المسؤوليات المدنية وغير المدنية والشعبية وكان صورة حلوة للخادم الذي يقدم الكنيسة للمجتمع، وكان يخدم أسوان بكل أمانة راعيًا ساهرًا متضعًا حكيمًا، كل الأمور يحلها في هدوء، ولذلك أحبه ليس فقط أقباط أسوان ولكن كل الذين تعاملوا معه سواء في مصر أو في خارج مصر».

عزاء مطران أسوان

ومن المقرر أنَّ تتلقى مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، العزاء في وفاة الأنبا هدرا، وسط إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت المطرانية أنَّها ستفتح أبوابها من السادسة وحتى العاشرة مساءا لتلقي العزاء من المسؤولين والرسميين والشخصيات العامة وكل طوائف الشعب المصري.