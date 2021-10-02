زيادة أسعار شيري تيجو 7 و8 في السوق المصرية

تشهد سوق السيارات تغيرات عدة في أسعار العديد من الطرازات المختلفة، من مختلف المصنعين في العالم، سوءا كانت سيارات أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية.

وترجع أسباب نتيجة قلة المعروض من السيارات بسبب الأزمات التي يعيشها قطاع السيارات منذ انتشار وباء كورونا، وآخرها مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع السيارات.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار شيري تيجو 8 التي شهدت زيادة مؤخرًا وصلت إلى خمسة آلاف جنيه، على فئاتها في السوق المصرية، كما شهدت السيارة شيري تيجو 7 أيضًا زيادة تراوحت من 3 آلاف إلى 9 آلاف جنيه.

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 404.900 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى بـ374.900 جنيه.

مواصافات شيري تيجو 8 الجديدة 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4700 ملم طول، 1860 ملم عرض، 1746 ملم ارتفاع، 2710 ملم طول قاعدة العجلات».

أسعار شيري تيجو 7 الجديدة 2022.

وتأتي السيارة في السوق بفئتين والفئة الأولى بسعر 289.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 319.900 جنيه.

مواصافات شيري تيجو 7 الجديدة 2022

- وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 اكتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 154 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، من طرازCVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 240 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4500 ملم الطول، 1842 ملم العرض، 1746 ملم الارتفاع، و2670 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 475 لتر.