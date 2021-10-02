السيسي يكرم أسماء شهداء الهيئات القضائية

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسماء شهداء الهيئات القضائية، وذلك خلال الاحتفال الأول بيوم القضاء المصري. ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الثانية لاسم الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات، وكيل مجلس الدولة، وتسلمه المستشار طه محمد عبده كرسوع.

أسماء المستشارين والمكرمين

كما منح الرئيس وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية لاسم الشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفه، رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وتسلم الوسام زوجته الدكتورة غادة عبدالله عباس، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الدرجة الثالثة لاسم الشهيد المستشار عبدالمنعم مصطفى محمد عثمان، القاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وتسلم الوسام والده السيد مصطفى محمد عثمان.

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الدرجة الثالثة لاسم الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى، وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية، وتسلم الوسام والده الأستاذ الدكتور مصطفى حسني مصطفى.

الرئيس يحتفل بيوم القضاء المصري

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم القضاء المصري لأول مرة بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها، كما يجري اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى، وحتى صدور الحكم فيها، كما جرت التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة.