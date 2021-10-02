برقية تأييد للرئيس السيسي من «النواب» في بداية الانعقاد الثاني

أرسل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية دور الانعقاد الثاني.

وجاء نص البرقية على النحو التالي:

نص البرقية

«الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، يعلن تأييده الكامل للسياسات الحكيمة والمتوازنة، وخطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، التي كانت ثمارها يانعة وارفة الظلال».

وأشاد «النواب» بالتطوير الذي تشهده مصر خلال الفترة الجارية، مضيفًا: «ويقدر لكم شعب مصر ونوابه، حفظكم لهيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها وتراثها فما شهدته المرحلة السابقة على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل».

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما جاء في البرقية: «يرحب مجلس النواب، ويبارك إطلاقكم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي تستند على عدد من المبادئ يأتي في مقدمتها، أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وبين حق الفرد والمجتمع. لقد وضعتم – سيادة الرئيس- نصب أعينكم هدفًا لا تحيدون عنه، وهو بناء الاقتصاد والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق مهما كان وقعها، لذلك كان التفاف الشعب حولكم مؤيدًا ونصيرًا».

النواب يهنئ السيسي بذكرى أكتوبر

وهنأ المجلس في برقيته الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: «يسعد مجلس النواب أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التي استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخًا افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن، لتتحطم أسطورة الجيش الذى لا يُقهر، وأكدت قواتنا المسلحة الباسلة للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال».

واختتم مجلس النواب برقيته، قائلًا: «لقد استردت مصر بفضل رشد تحركاتكم، مكانتها الدولية والإقليمية، فامض راضيًا بما بذلت، تريدون وجه الله والوطن».