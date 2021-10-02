السيسي يشكر عدلي منصور: قاد البلاد في أصعب الأوقات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحية شكر وتقدير للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.

السيسي: «منصور» قاد البلاد في أصعب الأوقات

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، التي أقيمت اليوم السبت، في مركز المنارة بالتجمع الخامس: «إن مشاركة ومساهمة المستشار عدلي منصور، وقيادته للدولة في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر، أمر محل تقدير واحترام من قِبل كل المصريين ومني أنا شخصيًا احتراما له وتقديرًا له واعتزازا ومكانته ومكانة القضاء».

السيسي يمنح اسم الشهيد هشام بركات وشاح النيل

كما منح الرئيس، خلال الاحتفالية، اسم الشهيد المستشار هشام محمد زكي بركات، النائب العام الأسبق، وشاح النيل، وتسلمه نجله المستشار محمد هشام بركاته وابنتاه المستشارة داليا هشام بركات، ودعاء هشام بركات.

واحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بـ«يوم القضاء المصري» لأول مرة بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها.