السيسي: المؤسسة القضائية لها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لكل عضو بالجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق، قائلا إن هذا اليوم يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجالة.

القضاء أحد مؤسسات الدولة الرئيسية

وأكد «السيسي»، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم السبت، على أن المؤسسة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري لما تحققه من عدالة تنشر بها السلام المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

الرئيس يحتفل بيوم القضاء

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم القضاء المصري لأول مرة بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها، كما يتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى، وحتى صدور الحكم فيها، كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة.