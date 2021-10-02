السيسي: شقيقي عضو هيئة قضائية وتعلمت منه العدالة منذ 40 عاما

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التحية والتقدير لأعضاء الهيئات القضائية، قائلًا: «أنا بوجه لكم جميعا الاحترام والتقدير وده نابع من مسيرة».

السيسي: لي الشرف أن أخي ضمن أعضاء الهيئات القضائية

وأكد السيسي، خلال احتفالية يوم القضاء المصري، التي أقيمت اليوم السبت، بمركز المنارة في التجمع الخامس، احترامه للقضاء المصري، معربًا عن تشرفه بأن شقيقه ضمن أعضاء الهيئات القضائية، «أنا مش بعيد عنكم لأن كان ليا الشرف أن شقيقي يبقى ضمن أعضاء القضاء».

السيسي: تعلمت من شقيقي العدالة منذ 40 سنة

وأثنى الرئيس السيسي على شقيقه، قائلًا: «اتعلمت منه وفهمت منه الدور والمكانة والمسار اللي بتطلبه العدالة في مصر وده من بدري قوي من 40 سنة أو أكتر»، مشددًا على تأثير ذلك عليه فيما بعد «بالتالي كان لما توليت المسؤولية كان ده امتداد لفهم واعتقاد أنا عشت عليه احترام القضاء واحترام استقلاله وعدم التدخل في شؤونه وده كلام مش بنقوله في إطار السياسة.. لا».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية «يوم القضاء المصري» لأول مرة بعدما قرر اعتبار يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري.