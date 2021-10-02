السيسي: وجهت الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية، وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجازات الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين.

السيسي: نؤهل القادرين على اعتلاء المنصة القضائية

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم السبت، أنه شمل كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المنصة القضائية.

الرئيس يحتفل بيوم القضاء

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم القضاء المصري لأول مرة بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها، كما يجري اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى، وحتى صدور الحكم فيها، كما جرت التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة.