يبحث العديد من المواطنين عن خطوات إضافة المواليد للتموين 2021، لاسيما أبناء الأسر الأولى بالرعاية الذي يمتلكون بطاقات تموينية لم يصل عدد أفرادها لـ4 أفراد.

خدمة إضافة المواليد للتموين 2021 عبر دعم مصر

وحدد موقع دعم مصر، والذي يقدم ما يقرب من 14 خدمة تموينية للمواطنين إلكترونيا، خطوات إضافة المواليد للتموين 2021، والتي تشترط أولا أن يكون رب الأسرة الصادر باسمه البطاقة التموينية هو المخول بإضافة الأبناء على البطاقة التموينية.

خطوات إضافة المواليد للتموين 2021 عبر موقع دعم مصر

وتتمثل خطوات إضافة المواليد للتموين 2021 عبر موقع دعم مصر فيما يلي:

1- تصفح موقع دعم مصر من هنا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات.

شروط إضافة المواليد للتموين 2021 عبر موقع دعم مصر

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للأسر الأولى بالرعاية التي لا تتعدى دخلها الشهري عن 2400 جنيه أو معاشها الشهري عن 1500 جنيه، إمكانية تسجيل وإضافة المواليد للتموين 2021 حتى استكمال عدد البطاقة التموينية إلى 4 أفراد إذا كانت بطاقة موجودة بالفعل، أو أحقيتهم في إصدار بطاقة تموين جديدة وتنزيل المواليد عليها بشرط ألا يتعدى عدد أفراد البطاقة الجديدة أيضا 4 أفراد بحد أقصى.