معلومات عن إضافة المواليد على بطاقة التموين.. «سؤال وجواب»

أتاحت بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، إمكانية إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا على بطاقة تموين الأسرة، بشرط أن يتم إضافة مواليد أعوام 2005 وحتى 2015 فقط على أن تكون هذه الأسرة من بين الفئات الأولى بالرعاية التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية للفئات المستحق لهم استخراج بطاقات تموين جديدة.

** ما الرسالة التي بثتها بوابة مصر الرقمية بشأن إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا؟

- بثت بوابة مصر الرقمية الرسالة التالية: «تنبيه، لا يوجد حاليًا إضافه مواليد، يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة على 4 أفراد».

** ما المواقع الرسمية لإضافة المواليد على بطاقات التموين؟

- متاح فقط إضافة المواليد من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال خدمة (إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا) أو من خلال موقع دعم مصر عبر أيقونة (إضافة أفراد جدد).

** ما الأسر الأولى بالرعاية المستحق لهم إضافة مواليد على بطاقة التموين؟

- أي أسرة لا يزيد الراتب الشهري لها عن 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفا بجهة حكومية أو بالقطاع الخاص، أو لا يزيد المعاش لها على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش، يطلق عليها مسمى الأسر الأولى بالرعاية.

** ما أعمار المواليد التي تقبل بوابة مصر الرقمية إضافتهم على بطاقات التموين؟

- المتاح حالية عبر بوابة مصر الرقمية إضافة مواليد أعوام من 2005 حتى 2015 فقط.

** ما قيمة الراتب الشهري والمعاش الشهري الذي يحكم عملية إضافة مواليد الأسرة؟

- تتم إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية إذا كان دخلها الشهري لا يتعدى 2400 جنيه، أو لا يتعدى 1500 جنيه لأصحاب المعاشات.

** ما الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة التموينية عند إضافة المواليد؟

- إضافة مواليد الأسرة تتم حتى وصول عدد أفراد البطاقة 4 أفراد بحد أقصى لبطاقة التموين الواحدة، حيث يجب ألا يزيد أفراد البطاقة عن (الزوج والزوجة و2 من الأبناء) أو (الزوج و3 من الأبناء حال عدم وجود الزوجة) أو (الزوجة و3 من الأبناء حال عدم وجود الزوج).

** ما الأسر التي يحق لها إضافة مواليد أعوام 2005 حتى 2015؟

- أي أسرة لديها بطاقة تموين ولا يزيد الراتب الشهري لرب الأسرة لها على 2400 جنيه.

- أي أسرة لديها بطاقة تموين ولا يزيد معاش رب الأسرة على 1500 جنيه.

- أي أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ولا تمتلك بطاقة تموين يحق لها استخراج بطاقة تموين جديدة وإضافة مواليد أعوام 2005 حتى 2015 بحد أقصى طفلين للبطاقة حتى يصل عدد البطاقة الواحدة 4 أفراد.