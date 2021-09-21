إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 بـ9 خطوات من بوابة مصر الرقمية

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يجرى الآن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، موضحة أن خدمة إضافة الأفراد غير المقيدين تموينيا موجودة على الموقعين للفئات الأولى بالرعاية، والتي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين الصادر في 17 يونيو الماضي.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

وأضافت المصادر، أن من شروط إضافة الأفراد غير المقيدين تموينيا أن يكونوا من مواليد من بعد عام 2005 وألا يزيد عمرهم عن 3 سنوات، بشرط أن تتم إضافتهم على بطاقة تموين لا يتعدى عدد أفرادها عن 4 أفراد بحد أقصى.

ونوهت المصادر، إلى أن الأبناء غير المقيدين تموينيا للفئات الأولى بالرعاية التي شملهم القرار الوزاري من حقهم الإضافة على قواعد منظومة التموين والاستحقاق الشهري للدعم المخصص لذلك.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 .. الخطوات من بوابة مصر الرقمية

1– تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- إنشاء حساب جديد من خلال اتباع الخطوات المحددة لذلك.

3 – اختيار أيقونة التموين.

4 - اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

5- الضغط على «ابدأ الخدمة».

6- كتابة بيانات الأبناء رباعيا أو اسم الزوجة حال إضافة زوجة غير مقيدة للتموين.

7- تدوين الرقم القومي الخاص بالأبناء والمكون من 14 رقما.

8- تحديد صلة القرابة ثم الضغط على أيقونة إضافة.

9- تأكيد الطلب.

الفئات المستحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه.

- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.