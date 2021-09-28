استمرار تعطيل إضافة المواليد على «مصر الرقمية».. تعرف على الموقع البديل

تستمر بوابة مصر الرقمية في تعطيل أيقونة خدمة إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين للتموين بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بعد عودتها للعمل صباح الأحد الماضي، بعد توقف أكثر من يوم كامل، بسبب إجراء صيانة وإصلاح على خادم البيانات للبوابة.

تفعيل 8 أيقونات وتوقف 2

تم تنشيط 8 أيقونات خاصة بالخدمات التموينية، بعودة بوابة مصر الرقمية للعمل، في ظل توقف أيقونتان عن العمل حتى الآن.

14 خدمة تموينية بموقع دعم مصر

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدماتها التموينية عبر موقع أخر وهو موقع «دعم مصر» الذي يقدم نفس الخدمات التموينية المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية، ويصل عدد الخدمات التموينية عبر موقع دعم مصر 14 خدمة تموينية مختلفة يأتي من بينها خدمة «إضافة أفراد جدد» على البطاقات التموينية.

الأيقونات المفعلة على بوابة مصر الرقمية

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل اجتماعي.

- الاستعلام عن الصرف.

- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز.

- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

الأيقونتان المتعطلتان على البوابة

أما عن الأيقونتين المتعطلتين عن العمل على بوابة مصر الرقمية فهما:

- ضم أفراد أسرتي.

- إضافة الأفراد غير المقيدين للتموين.

الخدمات المتاحة عبر موقع دعم مصر

1– إصدار بدل لبطاقة تموين.

2– إصدار بطاقة تموين جديدة.

3– إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

4– النقل من محافظة إلى أخرى.

5– فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

6– تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

7– إضافة أفراد جدد.

8– إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

9– تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

10– إعادة إرسال الرقم السري.

11– استعلام عن صرف البطاقة.

12– استعلام عن حالة طلب.

13– رأي المواطنين بالمخبز.

14– استعلام مكاتب التموين.