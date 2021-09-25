إتاحة إضافة المواليد على «مصر الرقمية».. بشرط الراتب والمعاش

أعلنت بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، فتح باب إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية أو المواليد لأي أسرة بحيث لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفا بجهة حكومية أو بالقطاع الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.

وذكرت مصادر في وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الأبناء المتاح إضافتهم على البطاقات التموينية حاليًا هم مواليد أعوام من 2005 حتى 2015 فقط.

الراتب والمعاش الشهري شرط الإضافة

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ إضافة المواليد متاحة حاليًا على بوابة مصر الرقمية لأي أسرة ينطبق عليها مسمى «الأسر الأولى بالرعاية»، والتي يحددها الدخل الشهري لأسرة سواء كان الدخل هو راتبا شهريا أو معاشا شهريا.

4 أفراد الحد الأقصى للإضافة

وأكّدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إضافة المواليد على بطاقة التموين يتم قبوله بحد أقصى 4 أفراد لبطاقة التموين الواحدة، موضحة أن البطاقة يجب ألا يزيد أفرادها عن (الزوج والزوجة و2 من الأبناء) أو (الزوج و3 من الأبناء حل عدم وجود الزوجة) أو (الزوجة و3 من الأبناء حال عدم وجود الزوج).

وكشفت مصادر وزارة التموين، لـ«الوطن»، أنَّ الأسر الأولى بالرعاية يحق لها إضافة المواليد من خلال إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة الأبناء عليها، أو إذا كان لديهم بطاقات تموين بالفعل وصادر منذ فترة يحق أيضا لهم إضافة المواليد.

أسر يحق لها إضافة المواليد

وحول الأسر التي يحق لها إضافة المواليد حاليًا عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، فهي كالتالي:

- أي أسرة لديها بطاقة تموين ولا يزيد الراتب الشهري لرب الأسرة لها عن 2400 جنيه.

- أي أسرة لديها بطاقة تموين ولا يزيد معاش رب الأسرة على 1500 جنيه.

- أي أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ولا تمتلك بطاقة تموين يحق لها استخراج بطاقة تموين جديدة وإضافة المواليد عليها.

رسالة تنويهية من بوابة مصر الرقمية للتموين

في سياق متصل، بثت بوابة مصر الرقمية رسالة تنويهية إلى جميع المواطنين جاء مفادها كالتالي: «تنبيه، لا يوجد حاليًا إضافه مواليد، يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي افراد البطاقة على 4 أفراد».