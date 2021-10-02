«النواب» يرفض أول طلب لرفع الحصانة

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، طلب رفع حصانة عن أحد النواب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس بدور الانعقاد الثاني للمجلس بالفصل التشريعي الثاني.

رئيس النواب يحيل طلب النائب العام للمناقشة

وأعلن رئيس المجلس، أنه سبق وأحال طلبا من النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، خلال فترة العطلة البرلمانية، إلى مكتب المجلس لدراسته، وذلك وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف رئيس المجلس، أن مكتب المجلس، انتهى إلى وجود شبهة كيدية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى النائب، وبالتالي تم رفض الطلب.

وتابع، أنه بناء على ذلك يخطر المجلس بما انتهى إليه مكتب المجلس. وبدأت اليوم أعمال مجلس النواب بالجلسة الافتتاحية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك تنفيذا لقرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم «418» لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية الجمعة قبل الماضية.

رئيس النواب يدعو الأعضاء لانتخابات اللجان الفرعية

وشهدت الجلسة اليوم تلاوة قراري الدعوة للانعقاد الثاني، وفض الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة، حيث تجرى غدا انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

البرلمان يحيل بعض القوانين للجان الفرعية

وشهدت الجلسة البرلمانية الأولى من عمر دور الانعقاد الجديد عددا من الأمور الهامة أبرزها إرسال برقية تأييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بداية دور الانعقاد الجديد، كما شهدت الجلسة إحالة عدد من القرارات ومشروعات الفوانين الهامة إلى اللجان البرلمانية المختصة.