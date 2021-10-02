ضبط 1995 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أطنان من اللبن الفاسد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 3٫25 طن «لحوم مستوردة – كبدة مجمدة»، وضبط 206 أطنان «دقيق فاخر» بمحافظة القاهرة، و9٫15 طن سلع غذائية «عسل جلوكوز – سكر حر – بندق – لوز ـ 5000 قطعة حلوى المولد بمحافظة القاهرة، كما تم ضبط 2٫89 طن «أسماك ماكريل» بالجيزة، جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط 10 أطنان «لبن بودرة» مجهولة المصدر

كما جرى ضبط 10 أطنان «لبن بودرة» معبأ داخل عبوات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية، وضُبط أيضًا 57 طن «أرز تمويني»، تقدر بقيمة مالية 456000 جنيه مجهول المصدر، كما ضُبط 4٫4 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قدرت بقيمة مالية 27280 جنيها، بمحافظة سوهاج.

ضبط 11 طن «سكر تمويني» مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات جديدة كسكر حر، قدرت بقيمة مالية 93500 جنيه، بحوزة المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 1٫5 مليون قطعة كبسولة معبأة بمادة مجهولة

ضبط 1٫5 مليون قطعة كبسولة معبأة بمادة مجهولة - 7000 عبوة مطهر معوي، مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة «منتج نهائي» – مستلزمات إنتاج وتعبئة - 39 طن مواد كيماوية «برافين – جلسرين برافين» - 13 مليون قطعة كبسولة فارغة - 2٫215 مليون عبوة كرتونية فارغة مدون عليها ذات العلامة التجارية – 331 رول ألومنيوم – 28 ماكينة خط إنتاج بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بمحافظة القاهرة.

ضبط 164 كيلو جرام دواجن – 110 كيلوجرامات لحوم – 90 كيلو جرام همبورجر – 600 كيلو دقيق – 400 كيلو جرام زيت طعام – 150 كيلو كاتشب، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

ضبط مصنع لتعبئة اللحوم بدون ترخيص بالقاهرة

من ناحية أخرى، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع الجهات المختصة، من ضبط 5٫300 طن «لحوم مفرومة – مقطعات لحوم – دهون» - 4٫190 طن «لحوم مجمدة» بدون فواتير وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسئول عن مصنع لفرم وتعبئة اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.