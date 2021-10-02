أسعار حلاوة المولد في بورسعيد من 50 إلى 3750 جنيها

اقترب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وعرضت محلات الحلويات الشرقية والغربية، والمولات التجارية، أصنافا عديدة من الحلوى، بأسعار مختلفة تناسب الجميع لجذب المشترين.

أسعار حلاوة المولد 2021

وتقدم «الوطن» أسعار حلاوة المولد 2021 ببورسعيد، ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة التي تقدمها لقراءها، طبقا لأسعار نشرتها المحال على صفحات التواصل الاجتماعي، وهي كالتالي:

أسعار حلاوة المولد فى المحلات الشعبية

- علبة 1 كيلو حلاوة المولد 50 جنيها.

- علبة 2 كيلو حلاوة المولد 120 جنيها.

- كيلو ملبن عين جمل 160 جنيها.

- كيلو فولية 75 جنيها.

- كيلو سمسمية 75 جنيها.

- كيلو حمصية 65 جنيها

- كيلو قشطة 75 جنيها.

- كيلو لديدة 75 جنيها.

- علبة مشكله لوكس 1 كيلو 190 جنيها.

- علبة مشكله لوكس 2 كيلو 275 جنيها.

أسعار حلاوة المولد في محلات للطبقات فوق المتوسطة

- علبة مشكل لوكس 1 كيلو 190 جنيها.

- علبة مشكل مولد «طري» لوكس 1 كيلو 160 جنيها.

- علبة مشكل مولد سعر الكيلو 80 جنيها.

- علبة مشكل طري سعر الكيلو 100 جنيه.

- علبة مشكل لوكس سعر الكيلو 130 جنيها.

- كيلو ملبن عين جمل 180 جنيها.

أسعار حلاوة المولد في محلات شهيرة للطبقة الميسورة

- علبة تحتوي على 15 قطعة: 1 ميني حمص، 1ميني فول، 1 نواعم، 1 علب فول سكينة، علب سمسم سكينة، علبة حمص سكينة، فستقية، لوزية، ملبن حبل جوز، ملبن بندق، دومية بندق، لديدة جوز هند، حمام محشي جوز، ملبن فروتي، سويسرول جوز هند، بـ240 جنيها.

- علبة تحتوي على48 قطعة: 3 ميني حمص، 3 ميني فول، 3 نواعم، 5 علف فول سكينة، 5 علف سمسم سكينة، 2 بندقية، 2 لوزية، محشي جوز، 2 ملبن رمان، 1 جوزيه لوز، سويسرول جوز هند، 550 جنيه.

- علبة تحتوي على 69 قطعة: 4 ميني حمص، 4 فول، 4 نواعم، 7 علب فول سكينة، 6 علف سمسمة سكينة، 3 بندقية، 3 فستقية، 2 ملبن بندق، 3 ملبن فؤوتيي، بـ800 جنيه.

- علبة 3 كيلو بإجمالي 55 قطعة مكونة من: 3 ميني حمص، 3 ميني فول، 3 نواعم 6 علف فول سكينة، 6 علب حمص سكينة، 3 فستقية، 2 ملبن فستق، 2 ملبن بندق، 2 لديدة جوز هند، 1 حمام محشي جوز، 1 ملبن كولا، ملبن فروتي، 2 ملبن رمان، 1 جوزيه لوز، 1 سويسرول جوز هند، بـ3750 جنيها.