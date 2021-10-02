العثور على رضيع بجوار مصرف بالشرقية.. والنيابة تتولى التحقيق

عثر أهالي قرية كفر عبدالله التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، على طفل حديث الولادة، ملفوفًا في قطعة قماش بجوار مصرف القرية، وأبلغوا الأجهزة الأمنية والتى أخطرت بدورها النيابة العامة التي قررت إيداعه بدار رعاية.

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغًا من أهالي كفر عبدالله التابعة لدائرة المركز، يفيد بعثور أحد الأهالي على طفل حديث الولادة ملفوفا بقطعة قماش ومتروكًا على جسر المصرف المار بقريته.

نقل الطفل للمستشفى والنيابة تقرر إيداعه بدار رعاية

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، ونقل الطفل لمستشفى مشتول السوق المركزي، وإيداعه حضانة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2740 لسنة 2021 إداري المركز، وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت إيداع الطفل بأحد دور الرعاية بعد الاطمئنان على صحته من أطباء المستشفى، كما طلبت تحريات المباحث عن الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة حال وجودها.

يذكر أن مستشفى الحسينية المركزي شهد يوم الخميس الماضي، واقعة خطف طفل رضيع بعد ولادته بساعات، من قبل سيدة مجهولة غافلت والد الطفل ووالدته، وفرت به هربًا من داخل المستشفي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حتي الآن البحث عن السيدة التي خطفته لإلقاء القبض عليها وإعادة الطفل لأسرته.