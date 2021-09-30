التحقيق في خطف رضيع بعد ولادته من مستشفى بالشرقية

بدأت نيابة الحسينية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، مساء اليوم الخميس، مباشرة التحقيق في واقعة خطف طفل من داخل مستشفى الحسينية المركزي، بعد قليل من ولادته، أثناء توجه والدته إلى دورة المياه، وتركت طفلها بصحبة سيدة أخرى.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطاراً بخطف طفل بعد ولادته من مستشفى الحسينية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، في وقت سابق من اليوم الخميس، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية من سيدة باتهام سيدة أخرى، بخطف طفلها بعد ولادته داخل مستشفى الحسينية المركزي، بعدما جلست معها وقدمت لها التنهئة على الولادة.

المتهمة جلست مع والدة الطفل قبل الهروب بالمولود

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى المستشفى لإجراء التحقيقات اللازمة وبسؤال المتواجدين بالمستشفى تبين أن المتهمة توجهت إلى المستشفى والتقت والدة الطفل، وجلست معها لمدة نحو ساعة داخل المستشفى، وتبادلا الحديث والضحكات، ثم تركت الأم الطفل بصحبة السيدة وتوجهت إلى دورة المياه بالمستشفى، وعندما عادت وجدت السيدة قد اختفت وبرفقتها الطفل، كما تبين أن زوج والدة الطفل كان برفقتها في المستشفى، ولكنه لم يشاهد السيدة أثناء أخذها الطفل ومغادرتها المستشفى.

الأم تؤكد عدم معرفتها بالسيدة المتهمة بخطف طفلها

وبسؤال والدة الطفل عن السيدة التي تتهمها بخطف طفلها، أكدت عدم معرفتها بها، وأنها فوجئت بها تتحدث معها وتبارك لها على الولادة وتبادلت معها الحديث.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.