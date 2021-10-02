«القليوبية» تناشد أصحاب المحال والورش الالتزام بالمواعيد الشتوية للغلق

ناشدت محافظة القليوبية أصحاب المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق، الشتوية والتي أقرتها المحافظة منذ أمس حتى لا تطبق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين والتقليل من احتمالية انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشارت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم، لبدء التطبيق الفعلي للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهى بالمحافظات، وذلك بعد انتهاء العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر المنصرم ، وبدء العمل بالمواعيد الشتوية في إطار الجهود التنفيذية لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

تفاصيل قرار التنمية المحلية بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات

وتجدر الإشارة إلى أن قرار وزير التنمية المحلية يتضمن المواعيد الشتوية بأن تكون مواعيد فتح المحال، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساء على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24ساعة.